Диана Горбань Фото: admkrai.krasnodar.ru

Председатель Союза журналистов Кубани признана лучшим медиаменеджером года. Диане Горбань вручили специальный приз Союза журналистов России, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ежегодной премией награждают журналистов за профессиональные успехи и многолетнюю работу в отечественных СМИ. В 2022 году работников оценивали в 11 номинациях. По итогам лауреатами признаны 48 журналистов, в том числе руководитель издания Красноармейского района «Голос правды», заслуженный журналист Кубани Диана Горбань.

- То, что нас отметили вместе с ведущими российскими газетами, говорит о том, что местная пресса и федеральные издания сегодня одинаково важны для страны. Я рада, что работаю именно в районном СМИ, которое мы с коллегами смогли трансформировать пусть в маленький, но современный медиахолдинг, - отметила председатель Союза журналистов Кубани. - Это наша общая награда и награда всех районщиков, которые в новых, непростых для традиционной прессы цифровых реалиях, смогли остаться интересными и востребованными.