Водитель на большой скорости врезался в опору ЛЭП Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани пьяный водитель снес опору ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

21-летний парень решил проехать на автомобиле Lifan по улице Казачьей. До происшествия он изрядно выпил, но все же сел за руль. В какой-то момент он первысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. От удара она покосилась.

Машину с места происшествия доставили на спецстоянку. На водителя же составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

- Мужчине грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Виновнику ДТП придется возместить материальный ущерб, который он нанес городским электросетям, - уточнили в пресс-службе краевого ГИБДД.