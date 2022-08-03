В Адыгее предупреждают о граде и ураганном ветре

В республике ожидается град и ураганный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее предупреждают о нашествии непогоды. В республике ожидается град и ураганный ветер.

- Возможны неблагоприятные метеорологические явления на территории: ст. Дагестанской, ст. Курджипской, п. Краснооктябрьского, п. Табачного, х. Красный Мост, п. Приречного, ст. Абадзехской, п. Первомайского, х. Шунтук, п. Тимирязева, п. Подгорного, х. Садового (оба), - сообщили в пресс-службе администрации Краснооктябрьского сельского поселения.

В целях безопасности необходимо закрыть окна в помещениях. Автомобили по возможности необходимо парковать в гаражи, а при их отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на улице необходимо держаться подальше от шатких строений и электропроводки.