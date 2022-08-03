Краснодару передали участок для новой школы на 1550 мест в районе Западного обхода

В районе Западного Обхода Краснодара построят школу на 1550 мест Фото из архива КП

Краснодару передали участок для новой школы на 1550 мест. Учреждение появится в районе Западного обхода, сообщил мэр Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Для новой школы выделили землю площадью 3,6 гектара. В 2022 году учреждение начнут проектировать, а в 2023-м документы отправят на прохождение экспертизы.

- После положительного заключения будем обращаться за средствами на строительство. Новая большая школа крайне нужна в этой части города. Сейчас в Краснодаре одновременно строим сразу 41 социальный объект, проектируем 68, - добавил глава города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что школа в поселке Знаменском Краснодара готова на 16%. Учреждение рассчитано на 1100 мест.