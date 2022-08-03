Расследование уголовного дела продолжается Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее женщина получила около 40 млн рублей за деятельность без лицензии. Продолжается расследование уголовного дела.

- Оперативники выяснили, что в период с июля 2021 года по апрель 2022 года, являясь директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенных на территории поселка Яблоновского Тахтамукайского района, действуя совместно с неустановленными лицами, она осуществляла деятельность, связанную с оказанием платных медицинских услуг, не имея на то соответствующей лицензии, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 39-летняя жительница Краснодарского края, совместно с другими сотрудниками за свою деятельность заработала около 40 млн рублей. За незаконное предпринимательство с получением особо крупного дохода женщине грозит наказание до пяти лет тюрьмы.