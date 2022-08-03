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Общество3 августа 2022 12:24

Житель Краснодара незаконно вывел 30,8 млн рублей из страны

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Всего предприниматель перевел 30,8 млн рублей Фото из архива КП

Всего предприниматель перевел 30,8 млн рублей Фото из архива КП

Житель Краснодара незаконно вывел почти 31 миллион рублей из страны. Деньги он переводил при помощи подложных документов, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Как выяснилось, 30-летний предприниматель заключил договоры с турецкими компаниями на поставку овощей и фруктов. По одному из них он 16 раз перевел деньги на счета зарубежных фирм в российской и иностранной валюте – всего 30,8 миллиона рублей. Для этого он использовал подложные документы.

- Согласно информации, полученной от представителей турецкой фирмы-поставщика овощей и фруктов, допсоглашения, по которым предприниматель осуществлял переводы, ею не согласовывались, - уточнили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

- Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, - добавили в пресс-службе таможни.