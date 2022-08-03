Мэр Сочи наградил спасателей и полицейских, которые эвакуировали людей во время потопа

Мэр Сочи поблагодарил каждого за работу. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

На Сочи 23 июля обрушилась непогода. На улицах курорта бушевали мощные потоки воды. Многие спасатели и полицейские проявили мужество и самоотверженность во время ЧС. Мэр Сочи Алексей Копайгородский наградил работников спецслужб.

Так, Андрей Пазынич и Юрий Фомин из ЮРПСО МЧС России спасли молодых людей из подвала, который уже был почти затоплен. Девушка с парнем не могли выйти из закрытого помещения, так как дверь придавил сильный поток воды. Спасатели открыли гидравликой дверь и вытащили из ловушки молодых людей.

Сотрудники ДПС Владимир Смирнов и Артем Хайртдинов на пересечении Виноградной и Плеханова заметили женщину в бурном потоке воды. Полицейские проявили мужество и спасли сочинку.

- Конечно, героев гораздо больше. Июльский удар стихии вновь показал, что Сочи всегда готов сплотиться в непростой ситуации, и все наши спасательные и экстренные службы работали при ЧС оперативно. Город гордится своими героями, каждому жму руку, - отметил Алексей Копайгородский.