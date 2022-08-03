В краснодарском поселке Знаменском в следующем году построят школу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительную площадку школы на 1100 мест в поселке Знаменском в Краснодаре посетил вице-губернатор региона Евгений Наумов. Он сообщил, что образовательное учреждение будет сдано в эксплуатацию в 2023 году.

На данный момент, рассказал заместитель главы региона, готовность объекта оценивается в 16%. Отставаний от запланированных сроков нет. Образовательное учреждение будет находиться на улице Первомайской.

– Строительство социальных объектов по поручению губернатора Вениамина Кондратьева держим на жестком контроле. В краевой столице остро стоит вопрос нехватки учреждений образования, особенно в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах. Набранные темпы строительства школ и детских садов позволяют нам двигаться в решении этой проблемы, – отметил Евгений Наумов.

Замглавы края добавил, что в здании школы, помимо классов, также будут находиться читальный и актовый залы, столовая на 580 мест, три спортивных зала и специальное помещение для занятий гимнастикой. Оно строится по нацпроекту «Образование».

Рядом со школой также возводится детский сад, рассчитанный на 120 мест. По оценкам специалистов, объект готов на 12%. Его также должны сдать в эксплуатацию в следующем году. Планируется, что в детсаду будут шесть групп, среди которых одна ясельная.

Евгений Наумов отметил, что есть вероятность срыва ранее установленных сроков. Чтобы этого не случилось, подрядчику необходимо увеличить количество рабочих на объекте. На данный момент ведется армирование плит перекрытий, колонн и стен второго этажа.

В Прикубанском округе Краснодара по национальному проекту «Образование» строится еще одна школа на 1500 посещений в смену. Она находится на улице Тверской. Ее готовность составляет 20%.

Рядом в ближайшее время по национальному проекту «Демография» начнут строить детский сад на 100 мест. Оба объекта планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.