Из-за обильных дождей в районе подтопило 483 двора и 306 домов Фото: t.me/rsinyagovskij

Пострадавшим от подтоплений жителям Славянского района выплатят компенсации после 11 августа. Комиссии по оценке ущерба посетили семьи, сообщили в пресс-службе районной администрации.

По итогам осмотра составлены заключения. Сейчас администрация готовит документы для решения по выплатам.

Уточняется, что списки пострадавших жителей составляются в течение 30 дней. Первые компенсации начнут выплачивать после 11 августа. Жители, в чьи дома зашла вода, получат по 10 тысяч рублей на одного члена семьи. При утрате имущества каждый получит по 50 тысяч рублей.

- Уведомление об отказе будет отправлено каждому заявителю лично. Отказ во включение в списки не препятствует жителям повторно обратиться в установленном законом порядке, - добавили в пресс-службе администрации.

Напомним, в июле из-за обильного дождя в Славянском районе подтопило 483 двора. В том числе вода зашла в 306 домов.