В Геленджике реконструировали спортплощадку

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В микрорайоне Парус Геленджика после капитального ремонта открыли спортивную площадку. Об этом в социальных сетях сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Мэр отметил, что эта спортивная площадка пользуется у местных жителей большой популярностью и притягивает большое количество молодежи, а также людей постарше, желающих поиграть в футбол, баскетбол и так далее.

- Решение о модернизации площадки в микрорайоне Парус приняли в прошлом году во время рабочего объезда города. Очень рад тому, что теперь она стала точкой притяжения для еще большего количества людей, - отметил Алексей Богодистов.

Мэр добавил, что проектировщики учли все пожелания местных жителей, которые собрали перед началом ремонтных работ. В итоге площадку разделили на четыре зоны: баскетбольную, футбольную, теннисную и тренажерную. Особое внимание уделялось качеству материалов покрытия и устанавливаемого оборудования.

- Общался сегодня и с ребятами, и с их родителями - все довольны. Теперь важно все это беречь, - рассказал Алексей Богодистов.

Кроме того, по просьбе местных жителей в ближайшее время в порядок приведут и детскую площадку, примыкающую к спортивной. Глава Геленджика добавил, что отдал соответствующее поручение.