Познакомились с белыми медведями, привыкли к бескрайним льдам и узнали всё о работе ледокола

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

В 2019 году Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова заключил договор с «Атомфлотом» на прохождение плавательной практики. Из-за пандемии первые курсанты смогли отправиться на суда компании только полгода назад. 10 человек совершили дальнее путешествие за Северный полярный круг. Недавно они вернулись домой, и поделились впечатлениями.

Например, Игорь Каширин и Тимофей Рябов, будущие судоводители, 6 месяцев провели на ледоколе «Ямал». Работали в акватории Карского моря, Обской губы, Енисейского залива, мыса Желания. Говорят, что было непросто, но очень интересно. Где еще увидишь белых медведей, которые подходят прямо к судну выпрашивать еду? Или как узнаешь, что жизнь на ледоколе – это постоянная непрекращающаяся вибрация, по ощущениям схожая с «маленьким землетрясением»?

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Помимо впечатлений, главным приобретением стал бесценный опыт, знакомство с механическим и электромеханическим оснащением судна, командная работа.

Прохождение практики на ледоколах «Атомфлота» позволила курсантам не только значительно пополнить багаж профессиональных знаний, но и показать уровень собственной подготовки. Руководство компании этот уровень оценило достаточно высоко, и вчерашние практиканты от Ушаковки в скором будущем могут рассчитывать на престижную работу в «Атомфлоте». На самых современных судах под флагом РФ и с гарантированными условиями трудоустройства. В данный момент от курсантов Ушаковки уже поступило около 20 заявок на прохождение практики на ледоколах «Атомфлота».