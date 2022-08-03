Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» помогли вернуть более 4 млн рублей

Фото: «Россети Кубань»

Только с начала этого года специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» подали в суд порядка 14 исковых заявлений на сумму около пяти миллионов рублей. Основание: безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. С нарушителей уже взыскано 4 миллиона.

Эффективными помощниками в борьбе с хищениями стали новые технические средства. В 2022 году энергетиками Славянского филиала было установлено порядка двух тысяч «умных» приборов учета и примерно три тысячи специальных магнитных пломб.

Рейды, направленные на выявление незаконных подключений в Славянском, Темрюкском и Красноармейском районах, позволили определить 50 случаев незаконного подключения и безучетного использования электроэнергии на общую сумму 8 млн. рублей. По каждому факту составлены и направлены в правоохранительные органы необходимые материалы. Ведется работа по взысканию ущерба.

Следствием незаконных подключений часто становятся сбои в электроснабжении, пожары, несчастные случаи, не говоря уже о выходе из строя бытовой техники «соседей по сети». Компания «Россети Кубань» еще раз напоминает, что хищение электроэнергии является нарушением закона.

Нарушителей ждут суды, внушительные штрафы и не только. Например, физлицу придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Должностное лицо оплатит от 30 до 80 тысяч рублей либо будет дисквалифицировано на срок от года до двух лет. Штраф для юрлица составит от 100 до 200 тысяч рублей, а в случае повторения инцидента – уже до 400 тысяч.