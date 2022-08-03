В хуторе Тихонов Адыгеи открылась первая модельная библиотека

В хуторе Тихонов Шовгеновского района Адыгеи открылась первая модельная библиотека

В хуторе Тихонов Шовгеновского района Адыгеи открылась первая модельная библиотека. Новое здание возвели в рамках нацпроекта «Культура».

- В библиотеке появились не только современное оборудование, мебель, компьютерная и мультимедийная техника. Значительно обновился и библиотечный фонд, - сообщили в пресс-службе администрации Шовгеновского района. - Заработал высокоскоростной интернет и точка доступа к информационному ресурсу национальной электронной библиотеки.

В новом здании библиотеки созданы условия не только для интеллектуального досуга, но и для творческого развития и общения читателей. Новая площадка привлечет как молодое поколение, так и позволит старшему поколению освоить новые технологии.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», не остались без внимания и слабовидящие пользователи. Специально для них были приобретены мультимедийные издания, крупношрифтовые и со шрифтом Брайля книги с рельефными иллюстрациями. А также оборудовано рабочее место за компьютером.