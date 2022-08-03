Двоих жителей Краснодара осудят за хищение иномарок на 2,2 млн рублей

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят двоих местных жителей. Мужчин обвиняют в хищении иномарок на 2,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.

Так, двое мужчин 24 и 48 лет похитили четыре легковушки. Заранее они следили за тем, куда едут машины, находили их на парковках, узнавали VIN-код и делали дубликаты ключей. Угнанные машины они хранили в одном из гаражей Краснодара, где готовили их к продаже.

За это время обвиняемые покупали в интернете документы, номера для машин и кузовные детали с VIN-номерами разбитых в ДТП авто, которые подходили по цвету и марке.

После этого сообщники перегоняли автомобили в Кущевский район, где искали покупателей. Одну из похищенных иномарок Hyundai Solaris удалось задержать в Туапсинском районе. Позже полицейские задержали сообщников – 48-летнего мужчину заключили под стражу, а 24-летнего парня отправили под домашний арест.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что похищенные иномарки уже передали владельцам.