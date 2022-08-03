В Майкопе 18-летнего парня осудят за убийство по неосторожности

Парень поругался с сожителем своей матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 18-летний парень пойдет под суд за убийство по неосторожности. Следкомом Адыгеи завершено расследование уголовного дела.

По данным следствия, в июне этого года в семье обвиняемого произошла ссора. Парень поругался с сожителем своей матери.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», во время конфликта он нанес множественные удары по голове и туловищу потерпевшего, в результате которых он скончался на месте.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее.