Два литера ЖК готовы на 98 и 99% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре проблемный ЖК «Иван да Марья» достроят к концу 2022 года. Ход работ на объекте проверил вице-губернатор края Евгений Наумов.

Долгострой находится по улице Автолюбителей – его завершают за средства федерального Фонда развития территорий и краевого бюджета. Ранее, в 2019 году, застройщика признали банкротом. Сейчас первый 17-этажный дом готов на 98%, а второй – на 99%.

Достроить и сдать дома в эксплуатацию планируют уже в четвертом квартале года.

Работы продолжаются и в проблемном ЖК «Парусная регата». Достроить три 25-этажных дома также планируют до конца года. Сейчас готовность каждого из них достигает от 45 до 99%.

Всего в Краснодаре до конца года планируют достроить 26 проблемных ЖК.