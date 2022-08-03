В две музыкальные школы Сочи купили инструменты на 9,9 миллиона рублей

В школах появились новые музыкальные инструменты. Фото: администрация региона

Две музыкальные школы Сочи полностью укомплектовали. В учреждения закупили все необходимые инструменты за 9,9 миллиона рублей. Для детской музыкальной школы № 5 по нацпроекту приобрели компьютеры, духовые и народные инструменты, пианино. А в школе № 3 появились рояль и проектор.

- Такое серьезное обновление материальной базы позволит с еще большей эффективностью и энтузиазмом продолжить работу по воспитанию и развитию художественно-эстетического вкуса у подрастающего поколения, - отметила начальник управления культуры Марианна Устинова.

Стоит отметить, что более 100 работников культуры повысят свою квалификацию в текущем году.