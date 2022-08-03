Фельдшерско-акушерские пункты появятся во всех отдаленных станицах Кубани

Губернатор рассказал о строительстве медицинских учреждений в небольших населенных пунктах Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае до конца 2022 года построят 18 офисов врачей общей практики. Лечебные учреждения появятся в отдаленных станицах региона. Работа по обеспечению всех жителей края доступной медицинской помощью идет по поручению Вениамина Кондратьева.

– На Кубани продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. До конца текущего года ФАПы появятся в Успенском, Белореченском и Тихорецком районах. Наша важная задача – обеспечить жителей отдаленных хуторов и станиц доступной квалифицированной медицинской помощью, – рассказал губернатор региона в своих социальных сетях.

Эти объекты возводят по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Известно, что в ближайшие три года на Кубани будет открыто 36 ФАПов.