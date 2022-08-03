Глава Следкома России взял под контроль обеспечение лекарствами тяжелобольных детей из Краснодарского края

Родители больных детей из Краснодарского края пожаловались на недоступность необходимых лекарств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители детей, страдающих от орфанных заболеваний, рассказали Александру Бастрыкину о проблеме с обеспечением рецептурными лекарственными препаратами. По словам семей, им приходится через суды добиваться лекарств, но и положительное решение суда не гарантирует, что их дети получат жизненно важные лекарства.

- Дети из Краснодарского края также страдают орфанными заболеваниями. У них есть право на определенное лекарство, однако в краевом министерстве здравоохранения семьям выдают аналоги, которые не подходят детям. По словам местных чиновников, необходимых препаратов нет в наличии, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

Из-за равнодушного отношения к обеспечению больных детей необходимыми препаратами в отношении замглавы кубанского минздрава было возбуждено уголовное дело. Ларису Кадзаеву обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и в халатности. Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов доложил Александру Бастрыкину о ходе расследования, а также о планируемых мерах по защите прав тяжелобольных людей, которые своевременно не обеспечиваются лекарствами.