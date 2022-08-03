В Краснодаре косят сорную траву. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре будут оперативно косить амброзию и предъявлять счета собственникам. Теперь владельцев земли не придется долгое время разыскивать и уговаривать, чтобы те убрали сорняки.

- В августе амброзия цветет «на зависть». Многие жители жалуются на это. Больше всего сорняков бывает на стройплощадках и придомовых территориях. В случае, когда не получается найти собственника, наша задача — скосить и предъявить соответствующие требования. Эту работу необходимо активизировать, - сообщил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Уточняется, что в городе работает комиссия по выявлению очагов сорной растительности. Постоянно проходят рейды с участием администрации города и округов, а также сотрудников полиции. При необходимости недобросовестных собственников земельных участков привлекают к ответственности.