Минтранс отказался снижать стоимость проезда по платным участкам трассы М-4 "Дон" на Кубани

Стоимость проезда по платным участкам трассы на Юге России снижена не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость проезда по обоим платным участкам трассы М-4 «Дон» на территории Кубани не будет снижена. Минтранс отказался менять тариф, так как это может отрицательно сказаться на содержании дорог, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в ведомстве.

- Снижение стоимости проезда по платным автомобильным дорогам, ведущим в Краснодарский край и в Крым, станет причиной разбалансировки инфраструктурных проектов. ГК "Российские автомобильные дороги" не сможет выполнить свои обязательства в части нормативного состояния дорог, а также в части возврата привлеченных внебюджетных средств концессионерам, - говорится в документе.

При этом в Минтрансе предложили возвращать часть стоимости проезда по платным автодорогам при условии оплаты картой "Мир". Подобная акция уже проводилась в 2020 году и оказалась удачной.