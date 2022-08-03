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Общество3 августа 2022 16:44

Минтранс отказался снижать стоимость проезда по платным участкам трассы М-4 "Дон" на Кубани

Водители, оплачивающие проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» картой «Мир», могут рассчитывать на кешбэк
Евгения ХАЛИКОВА
Стоимость проезда по платным участкам трассы на Юге России снижена не будет.

Стоимость проезда по платным участкам трассы на Юге России снижена не будет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость проезда по обоим платным участкам трассы М-4 «Дон» на территории Кубани не будет снижена. Минтранс отказался менять тариф, так как это может отрицательно сказаться на содержании дорог, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в ведомстве.

- Снижение стоимости проезда по платным автомобильным дорогам, ведущим в Краснодарский край и в Крым, станет причиной разбалансировки инфраструктурных проектов. ГК "Российские автомобильные дороги" не сможет выполнить свои обязательства в части нормативного состояния дорог, а также в части возврата привлеченных внебюджетных средств концессионерам, - говорится в документе.

При этом в Минтрансе предложили возвращать часть стоимости проезда по платным автодорогам при условии оплаты картой "Мир". Подобная акция уже проводилась в 2020 году и оказалась удачной.