Экспорт Кубани во Вьетнам увеличился в два раза

Экспорт Кубани во Вьетнам увеличился почти вдвое. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Экспорт Краснодарского края во Вьетнам увеличился в два раза. В 2021 году объем поставленных регионом товаров превысил 32 млн долларов, это на 96% больше, чем в 2020 году. Перспективы развития международного сотрудничества Кубани с социалистической республикой обсудили представители краевого Центра поддержки экспорта и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства с членами делегации из Вьетнама.

– Вьетнам – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы успешно сотрудничаем в самых разных сферах. У Кубани и республики огромный потенциал для развития партнерских отношений, – рассказал замглавы департамента инвестиций и развития МСП региона Кирилл Арзамазов.

Главная цель визита вьетнамской делегации – поиск новых партнеров в области поставок сельхозпродукции и продуктов питания. Переговоры между предпринимателями Вьетнама и субъектами региона будут проходить до конца августа.