BIM-технологии будут внедрять на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Технологии информационного моделирования будут внедрять в строительную сферу Кубани. Эта мера поможет значительно повысить эффективность работы. Новый комитет объединил BIM-проектировщиков, девелоперов и госструктуры края.

- BIM-технологии помогают экономить время и средства, а также быстрее и качественнее строить, просчитывать варианты применения тех или иных новых технологий и материалов. Это особенно важно сегодня, в условиях импортозамещения, - сообщил руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Уточняется, BIM-технологии позволяют создать информационную модель здания, в которой будут отражены все этапы его жизненного цикла. Информационная модель позволяет избежать ошибок, которые могут быть допущены на стадии проектирования из-за несогласованности в работе смежных специалистов. Также повышает общее качество проектной документации и сокращает сроки строительства.

Такое проектирование способно на 40% снизить количество ошибок в документации. На 90% уменьшить сроки экспертизы и согласования проекта. До 10% сократить время строительства и до 30% снизить затраты на строительство и эксплуатацию.

Комитет уже начал работать.