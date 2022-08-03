В Краснодаре перед новым учебном годом началась проверка школ

Ремонтные работы в школах и детских садах должны завершиться до начала учебного года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре начали проверять образовательные учреждения на готовность к будущему учебному году. Комиссиям предстоит принять 97 муниципальных школ, 53 государственных и частных образовательных организаций, 180 детсадов и 27 учреждений дополнительного образования. Завершится работа 18 августа, после чего еще неделя будет отведена на устранение выявленных недостатков.

— До нового учебного года осталось не так много времени. Комиссии по проверке готовности учебных заведений уже приступили к работе. Мы не имеем права сорвать учебный процесс. В школах до конца августа должны быть завершены все работы, - рассказал мэр города Андрей Алексеенко.

На подготовку к новому учебному году в 2022 году из бюджетов разных уровней выделили 661 млн рублей. Из них 374,1 млн рублей предназначались на капремонт школ и детских садов. Летом 2022 года в 38 школах Краснодара будет завершен капитальный ремонт. Также ремонтные работы идут в 30 детских садах краевого центра.