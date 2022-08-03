В Кавказском район пройдут дожди с градом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям района Кубани запретили покидать жилье из-за непогоды. В Кавказском районе ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

- Рекомендуем гражданам без необходимости не покидать дома. На улице ходить как можно дальше от зданий и сооружений. Также лучше закрепить все вещи на балконах и во дворе, - сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО Кавказского района.

Уточняется, что не стоит находиться внутри машин и ставить автомобили возле деревьев, вывесок и баннеров. Водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Лучше всего воздержаться от поездок в это время.