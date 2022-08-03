На Кубани за счет инвесторов возведут социальные объекты

В Темрюкском районе возведут детский сад и школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Темрюкском районе инвестор взял на себя обязательства по строительству детского сада и школы, которые после введения в эксплуатацию будут безвозмездно переданы муниципалитету.

– Кубань ценит социально ориентированных инвесторов, которые не только вкладываются в собственное производство, но и создают социальную инфраструктуру. В станице Тамань появится детский сад на 360 мест, а в Темрюке построят школу на 1100 учеников. Это позволит снизить существующую нагрузку на систему образования муниципалитета, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Инвестор также планирует построить перевалочный комплекс в порту Тамань. Объем инвестиций в проект составит 40 млрд рублей. Объект появится до 2025 года и обеспечит 500 жителей района новыми рабочими местами.