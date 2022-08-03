Более 300 нарушителей выявили квадрокоптеры на дорогах Кубани

Квадрокоптеры ловят нарушителей правил дорожного движения. Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодарском крае активно используются квадрокоптеры в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий. Дроны фиксируют водителей-нарушителей и передают информацию автоинспекторам, которые уже ловят нарушителей на трассе и составляют протоколы. С начала августа беспилотники выявили 300 нарушений.

- Основные нарушения, которые удается выявить с помощью беспилотных летательных аппаратов - выезд на полосу встречного движения, а также езда по обочине, которая приводит к образованию заторов, - рассказали в ГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

На Кубани опасные участки дорог к Черному морю контролируют десять квадрокоптеров. Аппараты способны одновременно контролировать до пяти полос движения, а оптика, установленная на беспилотниках, способна распознавать номерные знаки с дальнего расстояния.