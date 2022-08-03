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Общество3 августа 2022 18:14

Более 300 нарушителей выявили квадрокоптеры на дорогах Кубани

Беспилотники мониторят ситуацию на трудных участках дорог региона
Евгения ХАЛИКОВА
Квадрокоптеры ловят нарушителей правил дорожного движения.

Квадрокоптеры ловят нарушителей правил дорожного движения.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодарском крае активно используются квадрокоптеры в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий. Дроны фиксируют водителей-нарушителей и передают информацию автоинспекторам, которые уже ловят нарушителей на трассе и составляют протоколы. С начала августа беспилотники выявили 300 нарушений.

- Основные нарушения, которые удается выявить с помощью беспилотных летательных аппаратов - выезд на полосу встречного движения, а также езда по обочине, которая приводит к образованию заторов, - рассказали в ГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

На Кубани опасные участки дорог к Черному морю контролируют десять квадрокоптеров. Аппараты способны одновременно контролировать до пяти полос движения, а оптика, установленная на беспилотниках, способна распознавать номерные знаки с дальнего расстояния.