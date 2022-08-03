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Общество3 августа 2022 18:27

В Усть-Лабинском районе ликвидировали незаконные свалки

На территории района было выявлено пять несанкционированных свалок
Евгения ХАЛИКОВА
В Усть-Лабинском районе ликвидировали незаконные свалки

В Усть-Лабинском районе ликвидировали незаконные свалки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пяти населенных пунктах Усть-Лабинского района выявили несанкционированные свалки. Незаконные мусорные полигоны устроили в Тенгинском, Ладожском, Вимовском, Братском и Александровском сельских поселениях.

- Прокуратура Усть-Лабинского района провела проверку соблюдения санаторно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Сотрудники ведомства выявили несанкционированные складирования твердых коммунальных отходов на территориях пяти населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После возбуждения в отношении должностных лиц сельских поселений административных производств свалки были ликвидированы. Также главы поселений выплатили штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.