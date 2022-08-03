«Бодрое утро» будут проводить каждый четверг. Фото t.me/minzdrav_kubani

В Краснодаре с 4 августа будут проводить утреннюю зарядку для всех желающих. Профилактический проект «Бодрое утро» пройдет у входа во Дворец спорта «Олимп». Начало мероприятия в 8:30.

- Малоподвижный образ жизни очень вреден для здоровья. Он влечет за собой варикозное расширение вен, лишний вес, скачки артериального давления, сахарный диабет. Это лишь некоторые распространенные проявления недостатка физической активности, - сообщает врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Уточняется, что Александр Горячев проведет 30-минутную разминку. Она будет состоять из комплекса общедоступных упражнений, которые помогут повысить тонус организма и укрепить иммунную систему.

Планируется, что «Бодрое утро» будут проводить каждый четверг.