Житель Новороссийска оформил кредит и перевел 2,5 миллиона рублей мошенникам

Житель Новороссийска перевел злоумышленникам 2,5 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Новороссийска стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники действовали по старой схеме, на которую до сих пор попадаются доверчивые граждане. Пожилому мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые предупредили его о попытке третьих лиц оформить на его имя кредит.

- Пенсионер стал жертвой схемы «зеркальный кредит». Вначале мужчину убедили в том, что на его имя пытаются оформить кредит, а затем заставили оформить зеркальную заявку на этот же заем, чтобы остановить мошенников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. .

Мужчина получил в кредит 900 тысяч рублей и перевел на номера «резервных счетов», которые продиктовали злоумышленники. Но им этого показалось мало, они узнали, что у 61-летнего пенсионера есть личные сбережения и убедили передать деньги им на хранение. Таким образом пострадавший лишился 2,5 миллионов рублей. Телефонных преступников ищут сотрудники полиции