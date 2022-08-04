Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 августа 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена. Причина бытовых неудобств - внеплановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

Придется смириться с отсутствием благ цивилизации жителям улиц Пензенская, Прогресс, Тихая, Школьная, Пастушечья, Лавровая, Большая, Светогорская, Сормовская, Вологодская, Спутник, Клубная, Рассвет, Яна Фабрициуса, Тепличная, Урожайная, Фундучная, а также обитателям переулков Белореченский, Горный, Пастушечий, Спутник и Ветеринарный.

Придется скорректировать работу и сотрудникам торгового центра «Апельсин», где тоже запланированы отключения электроэнергии.