На маркхотском хребте перевернулся автомобиль УАЗ. Фото: руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
В горах Новороссийска перевернулся внедорожник. На Маркотхском хребте в районе улицы Васенко произошло ДТП.
- Перевернулся автомобиль УАЗ. Все экстренные службы были сразу направлены к месту аварии, - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Уточняется, что спасатели помогли сотрудникам скорой медицинской помощи в транспортировке пострадавшего к автомобилю врачей.
На данный момент состояние раненного мужчины уточняется.