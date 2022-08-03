На маркхотском хребте перевернулся автомобиль УАЗ. Фото: руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

В горах Новороссийска перевернулся внедорожник. На Маркотхском хребте в районе улицы Васенко произошло ДТП.

- Перевернулся автомобиль УАЗ. Все экстренные службы были сразу направлены к месту аварии, - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что спасатели помогли сотрудникам скорой медицинской помощи в транспортировке пострадавшего к автомобилю врачей.

На данный момент состояние раненного мужчины уточняется.