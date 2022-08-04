В Туапсинском районе ремонтируют грунтовые дороги

В Туапсинском районе ремонтируют поселковые дороги. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В Туапсинском районе продолжается ремонт поселковых дорог. В поселке Горном отсыпали сорок кубометров гравия на улице Исакова. Затем дорожники проведут грейдирование дорожного покрытия.

- Отсыпку дороги на улице Исакова провели по просьбам жителей. Отсыпано и грейдировано 120 метров дорожного полотна в переулке Кирова в поселке Горном. Здесь был почищен ливневый сток с последующей установкой ливневого лотка, - рассказал глава Шаумянского сельского поселения Ардавас Кочканян.

Исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Сидоренко рекомендовал главам поселений использовать весь ресурс, чтобы обеспечить жителей отдаленных сел и поселков района качественными и безопасными дорогами.