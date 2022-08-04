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Общество4 августа 2022 4:25

Что произошло за ночь 4 августа в Краснодарском крае: В горах Новороссийска перевернулся внедорожник

Что произошло за ночь 4 августа в Краснодарском крае
Алексей ГУК

В горах Новороссийска перевернулся внедорожник. На помощь пострадавшему пришли спасатели.

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