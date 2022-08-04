Что произошло за ночь 4 августа в Краснодарском крае: В горах Новороссийска перевернулся внедорожник

В горах Новороссийска перевернулся внедорожник. На помощь пострадавшему пришли спасатели.

Житель Новороссийска оформил кредит и перевел 2,5 миллиона рублей мошенникам. Преступников ищут сотрудники полиции.

В Усть-Лабинском районе ликвидировали незаконные свалки. На территории района было выявлено пять несанкционированных свалок.

Глава Следкома России взял под контроль обеспечение лекарствами тяжелобольных детей из Краснодарского края. Родители детей с орфанными заболеваниями рассказали Александру Бастрыкину о проблемах с получением жизненно важных рецептурных препаратов.