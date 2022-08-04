Желающим предлагают два вида экскурсий Фото: t.me/fckrasnodar

ФК «Краснодар» запускает экскурсии по стадиону в дни матчей. Перед встречей желающие зрители могут встретить команду в подтрибунке и пожелать удачи перед игрой.

Всего предлагается два формата экскурсионных туров. Экскурсия в день матча проходит за несколько часов до начала игры. Участники могут посидеть на скамейке запасных, сфотографироваться у футбольного газона и в микст-зоне, побывать в конференц-зале, где футболисты и тренеры общаются с журналистами. Обзорная экскурсия длится час и стоит 800 рублей. Поучаствовать могут от 10 до 15 человек.

Тур VIP+ предлагает встретить команду по приезде. Гид рассказывает участникам о деталях подготовки стадиона к матчу. Маршрут экскурсии проходит вдоль бровки поля – можно посмотреть разминку футболистов и сфотографироваться. Участники в конце тура получают сувениры от ФК «Краснодар» и сертификат на 15%-ную скидку в клубном магазине. Экскурсия длится 1,5 часа и стоит 10 тысяч рублей – поучаствовать могут от 5 до 10 человек.

Более подробная информация об экскурсиях на стадионе «Краснодар» размещена на сайте ФК.