В Сочи 10 дней ищут пропавшего пенсионера

Мужчину не могут найти. Фото: https://t.me/la_krd_krai

В Сочи пропал пенсионер. С 26 июля родственники не знают, где находится Владимир Уланов. 82-летний мужчина ушел из дома, но так и не вернулся.

- Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие, - сообщили в поисково-спасательном отряде LizaAlert. - Одет: неизвестно.

Стоит отметить, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Если кто-то видел пенсионера, просьба позвонить по горячей линии отряда 8 800 700 5452 (звонок бесплатный). Мужчина может находиться в вашем районе.