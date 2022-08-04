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Общество4 августа 2022 5:14

Погода в Адыгее 4 августа 2022: в республике тепло и дождливо

В Адыгее 4 августа местами возможны дожди и грозы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 августа 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 августа 2022

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 4 августа 2022.

В Майкопе 4 августа ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха +29°C. Ветер северный, 2 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди. К вечеру температура опустится до +19°C. Ветер западный, 32 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной с прояснениями. В светлое время суток температура воздуха повысится до +27°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 2 м/с.