Погода в Адыгее 4 августа 2022: в республике тепло и дождливо

Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 августа 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 4 августа 2022.

В Майкопе 4 августа ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха +29°C. Ветер северный, 2 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди. К вечеру температура опустится до +19°C. Ветер западный, 32 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной с прояснениями. В светлое время суток температура воздуха повысится до +27°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 2 м/с.