В Сочи закрыли Орлиные скалы из-за ремонта до конца 4 августа

Проводятся ремонтные работы. Фото: https://t.me/npsochi_official

В Сочи проводится ремонт на дороге к Орлиным скалам. В связи с этим был закрыт проезд. Но 4 августа администраторы закрыли и посещение маршрута. Запрет будет длиться до конца дня.

- Данные будут обновляться по мере выполнения работ. Приносим извинения за временные неудобства. Делаем более удобный путь для вас, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Стоит отметить, что проезд закрыли с 29 июля. Но перед КПП имеется ровная площадка, на которой вы сможете безопасно оставить свои автомобили.