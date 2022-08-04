Автобусы из Санкт-Петербурга в Геленджик запустят с 12 августа

В Геленджик автобус прибудет в воскресенье Фото из архива КП

Автобусное сообщение запускают между Санкт-Петербургом и Геленджиком. С 12 августа пассажиры смогут добраться из Северной столицы на кубанский курорт.

Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», из Санкт-Петербурга автобус будет отправляться по пятницам в 23:00. В Геленджик пассажиры прибудут уже в воскресенье в 13:00.

Обратно в Санкт-Петербург жители и туристы поедут в понедельник в 16:00, где окажутся в среду в 06:00.

Отправление из Санкт-Петербурга запланировано с автовокзала на Обводном канале, а прибытие – на автостанцию Геленджика. Взрослый билет обойдется пассажирам в 6,5 тысячи рублей, а детский – 3250 рублей.

Уточняется, что новый автобусный маршрут запускают в связи с временным закрытием аэропортов юга России. Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы продлили до 11 августа. Воздушная гавань Сочи работает в штатном режиме.