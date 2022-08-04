После вмешательства прокуратуры четырем жителям Адыгеи подняли зарплату

Нарушения устранены и права граждан восстановлены Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Гиагинского района Адыгеи восстановила трудовые права граждан. Четырем жителям республики подняли зарплату.

Во время проверки было установлено, что заработная плата нескольких сотрудников была ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ)

- В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура района внесла представление в адрес руководителя организации, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате нарушения устранены и права граждан восстановлены.