Всего в стране за полгода зарегистрировали 370 ДТП Фото: Яна АСАХОВА

Кубань вошла в топ-3 регионов по числу ДТП с электросамокатами. За полгода в крае зарегистрировали 26 происшествий, сообщает «Ъ-Кубань».

В статистике отмечают ДТП с участием электросамокатов, сегвеев, гироскутеров, моноколес. В этот же период прошлого года в крае зарегистрировали 12 ДТП.

Всего в стране с января по май 2022 года зафиксировали 370 аварий. Наибольшее число из них произошло в Москве – 94. 57 ДТП случились в Санкт-Петербурге.

В результате аварий погибли шесть человек, еще 382 пострадали.

Уточняется, что ДТП с электросамокатами чаще случаются на перекрестках, пешеходных переходах и выездах с прилегающих территорий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на набережной Геленджика с начала лета убрали более 700 электросамокатов.