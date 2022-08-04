Пункт проката работал без лицензии Фото из архива КП

В Краснодаре закрыли две незаконные точки проката электросамокатов. Сотрудники краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя, городского управления торговли и бытового обслуживания населения, полиция и специалисты администрации Прикубанского округа провели рейд в районе улицы Восточно-Кругликовской.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здесь обнаружили почти 40 велосипедов, обычных и электросамокатов, электромашин и дрифт-каров. Весь транспорт изъяли, а на владельцев пункта проката составили пять протоколов за работу без лицензии.

- Рейды проводятся в разных районах Краснодара постоянно, в этом году их было около тридцати. Наша задача — выявить и пресечь факты незаконного предпринимательства, в том числе это касается нелегальных точек проката средств индивидуальной мобильности, - отметила начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

Сообщить о точках проката, работающих без лицензии, могут жители и гости города по номеру 8 (861) 218-98-00.