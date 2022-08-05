Потребление продуктов из мраморной говядины «Агрокомплекса» выросло в 3 раза

Мраморная линейка колбасных изделий была запущена в декабре прошлого года и уже полюбилась покупателям. Фото: agrokomplex.ru

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва ежегодно наращивает производство охлажденного мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий из мраморной кубанской говядины. За последние годы спрос на продукцию торговой марки «Labinsk Beef» вырос в 3 раза.

- Выпуская высококачественную мраморную говядину, «Агрокомплекс» способствует популяризации здорового и правильного питания среди населения, а также повышению пищевой культуры потребления мяса. Благодаря собственной сырьевой базе натуральная продукция агрохолдинга среднего и премиального сегмента становится для покупателя доступнее, чем импортный товар подобного качества. Наше благородное мраморное мясо прекрасно подходит для приготовления стейков и радует гурманов в составе колбас и деликатесов, - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Мраморная говядина «Labinsk Beef» производится из ценного мяса бычков абердин-ангусской породы. Стадо из более чем трех тысяч голов свободно гуляет на пастбищах «Агрокомплекса» в экологически чистом предгорном районе Кубани и питается натуральными кормами. Технология производства ценного мяса включает травяной и зерновой этапы откорма бычков, а также созревание полученного продукта. В результате в структуре мяса и изготовленных из него продуктов прослеживается характерный мраморный рисунок.

Мраморная линейка колбасных изделий была запущена в декабре прошлого года и уже полюбилась покупателям. В сардельках они оценили рубленую структуру и удачное сочетание крупных сочных кусочков мяса с кусочками сыра. Мраморные сосиски, вареная колбаса и говяжья ветчина запомнились легким ароматом копчения и мраморным рисунком на срезе за счет вмешанных в фарш кусочков мяса. Варено-копченая колбаса, приготовленная по типу балыковой, понравилась крупными кусочками мяса и шпика в составе. А рулет из филе говядины и куриной грудки в обсыпке из пряных трав: орегано, розмарина, тимьяна, базилика, - отмечен за аппетитный внешний вид и пикантный вкус.

- Мы заметили, что за последние несколько лет гастрономическая грамотность населения растет вместе со спросом. Люди узнают, что, благодаря своему сбалансированному составу, такое мясо благотворно воздействует на организм и все чаще выбирают его к своему столу. Среди наших покупателей не только южане, но и жители других регионов страны. Изделия ТМ «Labinsk Beef» активно продаются в фирменной рознице «Агрокомплекс Выселковский», основных федеральных сетях - «Ашане», «Тандере», «Ленте» и, конечно же, в сегменте HoReCa. Стейки из мраморной говядины производства «Агрокомплекса» можно увидеть в меню многих южных ресторанов, - рассказал руководитель проекта по реализации фасованного мяса «Агрокомплекса» Араик Минасян.