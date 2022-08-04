Автобусы Сочи перевезли более 7,5 миллиона пассажиров с начала 2022 года

На курорте более 850 автобусов. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Общественный транспорт Сочи с начала года перевез более 7,5 миллиона пассажиров. Таких показателей курорт достиг благодаря дополнительным рейсам и ночным маршрутам.

- Создан резерв запасных частей и расходных материалов, ремонтные мастерские в высокий сезон переведены в круглосуточный режим. Продолжаем тестировать электробусы двух производителей, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте работает более 850 автобусов. По словам мэра Сочи, продолжается ревакцинация сотрудников от коронавируса, а также санитарная обработка транспорта.

Кстати, пассажиры могут написать сообщение на сайте мэрии или в соцсетях, работает горячая линия департамента транспорта +7-918-665-2-665. Все жалобы разбирают на дисциплинарной комиссии, факты нарушений легко установить - в салонах видеокамеры.