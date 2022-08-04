Фестиваль адыгейского сыра пройдет на Даховской поляне 27-28 августа

Фестиваль адыгейского сыра пройдет на Даховской поляне. Фото: http://www.adygheya.ru/

Фестиваль адыгейского сыра состоится 27-28 августа. Спустя два года пандемии мероприятие пройдет в очном формате. Традиционным местом фестиваля станет Даховская поляна у реки Белой и хребта Уна-Коз.

- Мы уже начали предметную подготовку к фестивалю. Гостей ждёт интересная двухдневная программа - сыроварение, приготовление самых разнообразных блюд, дегустация, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», гостей ожидает насыщенная программа, а также сюрпризы и подарки. Спустя два года фестиваль пройдет в очном формате. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие проводили в онлайн-режиме.