Участники попробуют блюда, которые заворачивают в лаваш Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый гастрономический фестиваль «Лаваш-фест» пройдет в Армавире. 27 августа жителей и гостей города приглашают в парк «Городская роща», где пройдет мероприятие, сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

Участники фестиваля попробуют блюда, которые заворачивают в лаваш, - шаурму, мясо. Организаторы предложат и блинчики, хот-доги, пиццу, ассорти сыров. А главным событием мероприятия станет приготовление самого большого в городе «Лаваша-ролла».

Для юных гостей подготовят развлекательную программу – анимацию, аквагрим и конкурсы. Начало фестиваля – в 16:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в «Атамани» 6 августа сварят тонну борща. В этнокомплексе пройдет краевой фестиваль ткачества «Кубанский рушничок».