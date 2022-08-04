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Общество4 августа 2022 7:30

Первый гастрономический фестиваль «Лаваш-фест» пройдет в Армавире 27 августа

Жителей и гостей приглашают в парк «Городская роща»
Светлана ОВДЕЙ
Участники попробуют блюда, которые заворачивают в лаваш Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участники попробуют блюда, которые заворачивают в лаваш Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый гастрономический фестиваль «Лаваш-фест» пройдет в Армавире. 27 августа жителей и гостей города приглашают в парк «Городская роща», где пройдет мероприятие, сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

Участники фестиваля попробуют блюда, которые заворачивают в лаваш, - шаурму, мясо. Организаторы предложат и блинчики, хот-доги, пиццу, ассорти сыров. А главным событием мероприятия станет приготовление самого большого в городе «Лаваша-ролла».

Для юных гостей подготовят развлекательную программу – анимацию, аквагрим и конкурсы. Начало фестиваля – в 16:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в «Атамани» 6 августа сварят тонну борща. В этнокомплексе пройдет краевой фестиваль ткачества «Кубанский рушничок».