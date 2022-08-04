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Общество4 августа 2022 7:48

На Кубани продлили штормовое предупреждение до 6 августа

В регионе прогнозируют обильные дожди
Светлана ОВДЕЙ
Местами в регионе пройдут сильные дожди Фото из архива КП

Местами в регионе пройдут сильные дожди Фото из архива КП

На Кубани продлили штормовое предупреждение до 6 августа. Прогноз по обильным дождям с грозами сохраняется.

- До конца суток 4 августа и в течение суток 5 и 6 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона предупреждают о возможном формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.