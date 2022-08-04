Акция «Кубань против рака» 8 августа пройдет в Каневском районе

Предварительно записаться на прием можно в регистратуре ЦРБ Фото из архива КП

Акция «Кубань против рака» пройдет в Каневском районе. Жителей примут 8 августа в центральной больнице муниципалитета, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Пациенты смогут пройти обследование, которое поможет проверить наличие или отсутствие онкологии.

- Цель проекта - сделать доступной специализированную медпомощь для жителей отдаленных поселений региона и выявить заболевания на ранних стадиях, - уточнили в пресс-службе.

Предварительно записаться на прием жители могут в регистратуре ЦРБ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что почти 10 тысяч пациентов с онкологией зарегистрировали в регионе за полгода. В 61% случаев заболевание определяют на ранних стадиях.