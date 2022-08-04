Проблемный ЖК «Клубный квартал» Краснодара достроят в 2023 году

Вблизи ЖК планируют построить детский сад на 250 мест Фото: t.me/alekseenko_krd

Проблемный ЖК «Клубный квартал» достраивают в Краснодаре. Завершить работы здесь планируют в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщил мэр Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

На объекте появятся два дома по 12 и 16 этажей, а также административное здание с автостоянкой и подземные парковки.

Уточняется, что вблизи ЖК планируют построить детский сад на 250 мест.

- Всего в этом районе запланировано строительство школ на 3500 мест и детских садов почти на 2000 мест. В итоге здесь должен появиться по-настоящему уютный и комфортный для жизни микрорайон, - отметил глава города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достраивают проблемный ЖК «Иван да Марья». Работы здесь завершат уже к концу 2022 года.