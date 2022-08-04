Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 8:32

В Майкопе с 4 по 10 августа временно ограничат движение на улице Пушкина

Изменения связаны с проведением ремонтных работ
Валерия ГОДОВНИКОВА
С 4 по 10 августа перекроют участок между улицами Старобазарной и Шовгенова. Фото: архив КП

С 4 по 10 августа перекроют участок между улицами Старобазарной и Шовгенова. Фото: архив КП

В Майкопе временно ограничат движение на улице Пушкина. С 4 по 10 августа перекроют участок между улицами Старобазарной и Шовгенова.

- Владельцам частного автотранспорта во избежание попадания в транспортный затор рекомендуем планировать маршрут движения в обход района перекрытия, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», принятая мера связана с ремонтными работами. В республиканской столице запланирована укладка асфальта.